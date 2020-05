''Il valore della diversitÃ . Percorsi di inclusione'', all'UniversitÃ  di Siena secondo incontro su ''Etnia e provenienza''

Etnia e provenienza è il tema al centro del secondo incontro del ciclo "Il valore della diversità. Percorsi di inclusione", il progetto culturale e formativo promosso dall'associazione USiena Alumni e dal Santa Chiara Lab dell'Università di Siena, in programma domani, 21 maggio.In diretta dalle ore 18.30 sui canali Facebook e YouTube @Unisi @Usienaalumni @SantaChiaraLab interverranno il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, il direttore generale di Save the Children Italia, Daniela Fatarella, la giornalista del The New York Time, Gaia Pianigiani, insieme a Loretta Fabbri, docente dell'Ateneo senese e Angelita Campriani, responsabile International Place - Europe Direct Siena.Il ciclo di appuntamenti, che proseguirà fino all'8 giugno, attraverso dialoghi e laboratori vuole approfondire il tema dell'inclusione, con gli interventi e le testimonianze di docenti, esperti, professionisti e alumni dell’Ateneo.L'iscrizione obbligatoria per coloro che intendono richiedere l'open badge "Diversità e Inclusione", o per gli studenti dell'ateneo interessati a richiedere il riconoscimento dei crediti formativi universitari. I dialoghi sono ad accesso libero per tutti gli interessati, mentre per i laboratori è richiesta l'iscrizione via Eventbrite.Tutte le informazioni sono online alla pagina: https://www.alumni.unisi.it/event/percorsi-di-inclusione-maggio-giugno-2020/