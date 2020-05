Barbara Carnevali e Andrea Pinotti in diretta streaming all’Università di Siena per il ciclo di incontri ''Extrema ratio''

I due docenti sono i curatori di “Stile moderno”, una raccolta dei principali saggi del sociologo Georg Simmel che ci permettono di capire il nostro tempo

Prosegue il ciclo di incontri online “Extrema Ratio. Dialoghi e lezioni per questo tempo”, organizzato dal Dipartimento di Filologia e critica dell’Università di Siena, che ha visto la partecipazione di circa trecento persone a ciascun appuntamento in diretta. Domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 21, interverranno Barbara Carnevali, docente di Estetica sociale all’'École des hautes études en sciences sociales di Parigi, e Andrea Pinotti, che insegna Estetica all’Università di Milano. I due docenti sono i curatori di “Stile moderno”, una raccolta dei principali saggi di Georg Simmel (1858-1918), tra i fondatori della sociologia moderna, in uscita per Einaudi. Carnevali e Pinotti parleranno dell’attualità di Simmel e di come i suoi saggi sulla città, sul denaro, sulla moda, sull’individualismo moderno permettano di capire meglio il nostro tempo.Per altre informazioni e per le iscrizioni si può consultare la sezione eventi del sito di dipartimento www.dfclam.unisi.it oppure la pagina https://bit.ly/36vsY2t. Gli incontri si terranno via GMeet, uno strumento che può usare anche chi non ha un account Google. Ogni incontro sarà registrato e si sarà possibile rivederlo sul canale YouTube del Dipartimento.