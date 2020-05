Mauro Barni, docente dell'Unisi, tra i primi 20 scienziati in Italia nell'informatica in classifica Guide2Research

Ottimi risultati nel ranking anche per altri docenti dell'Università di Siena

Il professor Mauro Barni, docente del dipartimento di Ingegneria dell'informazione e Scienze matematiche dell'Università di Siena e delegato del rettore alla ricerca, è tra i primi 20 scienziati in Italia nel campo dell'informatica e dell'elettronica nella classifica 2020 pubblicata da Guide2Research.La classifica si basa sulla metrica H-Index fornita da Google Scholar, prendendo in considerazione sia il numero delle pubblicazioni che il numero di citazioni ricevute. Nel ranking rientrano solo scienziati di spicco con un indice H di almeno 40 e un numero considerevole di articoli di ricerca indicizzati su Digital Bibliography & Library Project, sito web che fornisce risorse bibliografiche specialistiche nell'ambito dell'informatica.Barni compare nella classifica internazionale, oltre che in quella italiana, posizionandosi al 1294° posto nel mondo.Ottimi risultati nel ranking internazionale anche per altri docenti dell'Ateneo senese: il professor Domenico Prattichizzo conquista il 56° posto nazionale, il professor Antonio Vicino l'82°, il professor Marco Gori il 101° in Italia.La classifica è consultabile al link: http://www.guide2research.com/scientists/. Guide2Research è il più noto portale di ricerca nel campo dell'informatica.