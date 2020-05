''Biotecnologie? Perché sì'', l'Università di Siena partecipa al grande evento nazionale

Orientamento online sui percorsi di studio nel campo delle biotecnologie

L'Università di Siena partecipa oggi, venerdì 29 maggio, all'evento nazionale di orientamento "Biotecnologie? Perché sì”, dedicato ai percorsi di formazione universitaria nel campo delle biotecnologie.L'iniziativa, in programma a partire dalle ore 15 sulla piattaforma Cisco Webex, nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani – ANBI, Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, e la Conferenza nazionale permanente dei Corsi di Studio in Biotecnologie.L'appuntamento è rivolto agli studenti delle scuole secondarie e mira a far conoscere sia le opportunità dell'offerta formativa in ambito universitario che i percorsi professionali legati a questo settore, che si è rivelato fondamentale durante l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19.Ampia è l'offerta dell'Università di Siena: un corso di laurea triennale in "Biotecnologie", e tre corsi di laurea magistrale, "Biotechnologies of Human Reproduction", "Medical Biotechnologies", e il nuovo "Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology".I dati nazionali dell'ANVUR mostrano che l'interesse dei giovani verso il campo delle biotecnologie è cresciuto costantemente in questi anni: nell’ultimo quinquennio, si è osservato un forte aumento del numero di immatricolati per i corsi di studio in campo biotecnologico, passando da circa 4000 unità nel 2013 a oltre 8000 nel 2018 per i corsi di I livello, mentre si registravano 1800 studenti circa nel 2013 e oltre 2500 nel 2018 per i corsi di II livello.Per quanto riguarda il mondo del lavoro, il report pubblicato da Assobiotec aggiornato al 2019 indica che il fatturato biotech è aumentato del 5% annuo negli ultimi 4 anni e che rispetto al manifatturiero l'incidenza degli investimenti in R&S su fatturato è fino a 20 volte più alto, sottolineando ulteriormente la rilevanza delle biotecnologie anche nel nostro Paese.Il programma completo dell'evento e tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-biotecnologie-perche-si-iscrizione-studenti-105059148742.