È dedicato a Francesco Orlando l'ultimo appuntamento dell'Università di Siena con il ciclo ''Extrema ratio''

Tavola rotonda in diretta streaming nel decimo anniversario della scomparsa del grande critico e teorico della letteratura del Novecento italiano

Ricorre in questi giorni il decimo anniversario della morte di Francesco Orlando (1934-2010), uno dei più importanti critici e teorici della letteratura del secondo Novecento. Il suo insegnamento ha influenzato almeno tre generazioni di studiosi di letteratura e di scrittori e la sua opera ha sapientemente intrecciato letteratura e psicoanalisi (“Due letture freudiane. Fedra e il Misantropo”, “Per una teoria freudiana della letteratura”, “Illuminismo, barocco e retorica freudiana”), proponendo modi nuovi e originali di fare critica tematica e storia letteraria (“Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura”, “Il soprannaturale letterario”).A Francesco Orlando è dedicato l’ultimo incontro di “Extrema ratio”, il ciclo di dialoghi e lezioni online organizzato dal Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne (Dfclam) dell'Università di Siena. Lunedì 22 gennaio, alle ore 21, Pierluigi Pellini coordinerà una tavola rotonda, alla quale parteciperanno Guido Mazzoni, Franco Moretti, Gianluigi Simonetti, Sandra Teroni, Paolo Tortonese e Enrica Villari. Ci si può iscrivere entrando nella sezione “eventi” del sito del Dipartimento, www.dfclam.unisi.it.Nei giorni dell’emergenza legata al Covid, quando il paese chiudeva le sue attività, il Dipartimento ha deciso di proseguire la propria attività con mezzi nuovi tenendo un ciclo di conferenze in diretta sulla rete. “Abbiamo pensato che un’istituzione pubblica avesse il dovere di rimanere aperta in quei giorni difficili e di continuare a offrire il proprio insegnamento agli studenti e ai cittadini”, spiega il direttore del Dfclam Pierluigi Pellini. “Ne è nato un ciclo di dialoghi e lezioni durato tre mesi e seguito online da quasi duemila persone. Ciascuno dei nostri incontri - prosegue il professor Pellini -, è stato seguito da una media di oltre duecento persone. I più popolari hanno avuto quasi trecentocinquanta spettatori collegati in diretta, numeri che sarebbe stato molto difficile raggiungere in un altro modo”.Agli incontri di “Extrema ratio” hanno partecipato Francesco Pecoraro, Luca Savarino, Laura Pugno, Walter Siti, Sergio Givone, Franco Moretti, Maurizio Bettini, Paola Italia, Barbara Carnevali, Andrea Pinotti, Giuseppe Cederna. La registrazione degli incontri è su YouTube, https://www.youtube.com/playlist?list=PLMuPE5ibu621x5WsND2jRAlZPxcFLDW1F.