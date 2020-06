Gli studenti del sesto anno di Medicina donano quanto era stato raccolto per organizzare la festa di fine corso alla onlus QuaViO

La onlus senese QuaViO è impegnata nell'assistenza di malati oncologici

Da tempo, a conclusione del corso di laurea, gli studenti del sesto anno di Medicina dell'Università di Siena organizzano una festa il cui ricavato viene donato a una associazione locale scelta dagli stessi studenti.Anche se quest'anno, vista la situazione di emergenza, non hanno potuto organizzare la festa, gli studenti hanno deciso di sostenere come sempre una organizzazione del territorio scegliendo la onlus QuaViO, impegnata nell'assistenza di malati oncologici.L'iniziativa è stata promossa dall'associazione studentesca “Med in Siena”, il cui presidente, Gabriele Vasta, oggi ha consegnato alla presidente Vanna Galli e ai volontari di "QuaViO" le donazioni che erano state raccolte per la realizzazione dell'evento con il quale gli studenti avrebbero dovuto festeggiare la conclusione della loro esperienza universitaria.