''Toscana, una buona regione per studiare... in sicurezza'', on line la nuova carta dei servizi del Dsu

Un utile strumento per conoscere i servizi di sostegno riservati agli studenti iscritti agli Atenei erogati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

E’ disponibile sul sito dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario www.dsu.toscana.it l’edizione 2020/21 della Carta dei Servizi "Toscana, una buona Regione per studiare...in sicurezza" completamente rinnovata nell’impaginazione, nella grafica e nei contenuti con un prodotto editoriale arricchito di molte informazioni sull’offerta di servizi di supporto allo studio universitario.La Carta, oltre all’indicazione delle attività svolte dall’Azienda come l’attribuzione della borsa di studio, il servizio mensa nei punti ristorazione universitaria presenti in tutte le sedi di Ateneo della regione e l’assegnazione dei posti alloggio gratuiti per gli aventi diritto nelle residenze universitarie, contiene gli standard di qualità che il DSU Toscana si impegna a rispettare nell’erogazione dei propri interventi prevedendo le forme di risarcimento in caso di mancato rispetto.Un impegno che è stato garantito anche durante l’emergenza sanitaria conseguente al diffondersi del Coronavirus tenendo attive tutte le strutture del DSU Toscana nel rispetto delle norme e dei criteri di sicurezza necessari ed implementando gli interventi economici a sostegno degli studenti borsisti e delle loro famiglie.l’Azienda persegue criteri di equità e solidarietà sociale con l’obiettivo costante di ampliare il numero degli interventi in favore dei più capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, offrendo loro un’opportunità concreta per raggiungere i più alti gradi degli studi, ricercando sempre l’ottimizzazione del livello qualitativo dei servizi.Azioni che dimostrano la convinzione con cui viene messa in pratica la missione istituzionale anche in condizioni operative non favorevoli, con la consapevolezza di quanto sia necessario, in un contesto economico sempre più difficile, agevolare lo sviluppo formativo e professionale delle giovani generazioni.La Carta è dunque un utile strumento per chi già frequenta le università toscane od intende iscriversi, per conoscere il ventaglio delle opportunità che l’Azienda offre per rendere agevole l’esperienza di studio.