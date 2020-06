''Disability case manager'', aperto il corso gratuito all'Università di Siena

Corso di formazione promosso dal dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena, UNISIAP e Fondazione MPS

Contenuti e metodologie originali e innovativi, pensati per la formazione di operatori dedicati a progetti di autonomia per persone con disabilità. Su questo verterà il corso gratuito “Disability case manager” che sarà presentato lunedì 29 giugno, alle ore 18, in modalità online, nell'aula virtuale meet.google.com/qba-damn-dxz.L'iniziativa è organizzata dal dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell'Università di Siena, in collaborazione con il Centro Universitario per l'innovazione e la qualità nell'apprendimento permanente - UNISIAP con il sostegno della Fondazione MPS e fa parte del progetto "Oggi è domani", promosso dalla stessa Fondazione e al quale collabora anche il dipartimento.Il corso inizierà a settembre e sarà suddiviso in quattro moduli per una durata complessiva di 120 ore. Ai venti partecipanti selezionati, residenti sul territorio toscano, verranno date le competenze necessarie per la loro formazione come operatori dell'autonomia: partire dalla valutazione dei bisogni della persona con disabilità mettendo in pratica le conoscenze e gli strumenti culturali utili che permettano non solo di creare un'attività di rete ma anche di predisporre specifici piani di lavoro rivolti ai soggetti interessati.Il Disability Case Manager, partendo dall’offerta di attività ed interventi disponibili sul territorio, si propone di superare i tradizionali confini tra i servizi, di valorizzare le singole professionalità che già operano nelle realtà locali per favorire, tra le altre cose, l’accessibilità, il coordinamento, l’assistenza alla famiglia, l’integrazione scolastica, l’inclusione lavorativa, il turismo. Le competenze acquisite saranno quelle equivalenti ad un corso avanzato su ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) e sugli strumenti ad esso collegati.Al termine del periodo di lezioni, i partecipanti effettueranno un tirocinio presso enti di terzo settore del territorio, dove affiancheranno le figure professionali che lavorano in questo ambito.Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13 del 28 agosto 2020. Per consultare il bando https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatipar