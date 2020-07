Importante riconoscimento per il progetto 'No Face-Touch' del gruppo coordinato dal professor Prattichizzo dell'UniversitÃ  di Siena

Un importante riconoscimento per il gruppo di ricerca del dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche dell'Università di Siena coordinato dal professor Domenico Prattichizzo: il progetto "No Face-Touch" è stato selezionato come una delle migliori proposte ed ammesso a finanziamento nell'ambito del programma IEEE Robotics and Automation Society - Special Interest Group on Humanitarian technology.L'IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, è la più importante associazione internazionale di scienziati professionisti con l'obiettivo della promozione delle scienze tecnologiche."No Face-Touch: an Open Project to Limit the COVID-19 Outbreak", promuove utilizzo di dispositivi smart indossabili, come smartwatch e smarbands, per riconoscere l'avvicinamento della mano al viso ed avverte gli utenti prima che avvenga il contatto, riducendo il rischio di infezione. L'applicazione sviluppata per WearOS è disponibile gratuitamente su Google Play, mentre la versione per altre piattaforme è in fase di sviluppo e sarà pubblicata gratuitamente appena disponibile.No Face-Touch non si limita alla prevenzione della diffusione del COVID-19, ma può essere efficacemente utilizzato per altre terapie rieducative, quali la tricotillomania e l'onicofagia.Tutte le informazioni su www.nofacetouch.org