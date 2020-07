Corsi a numero programmato all'UniversitÃ  di Siena: aperte le iscrizioni alle selezioni

Sono aperte le iscrizioni alle prove di ammissione per alcuni corsi a numero programmato dell'Università di Siena.Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Dentistry and Dental Prosthodontics è possibile iscriversi esclusivamente attraverso la procedura on line sul sito web Universitaly entro le ore 15 del 23 luglio. Sono 28 i posti disponibili per il prossimo anno accademico, a cui si aggiungono 12 posti per cittadini non comunitari residenti all'estero.La prova di ammissione si terrà il 10 settembre, alle ore 12, presso il centro didattico del policlinico universitario Le Scotte.Per la prova di ammissione al corso di laurea in Biotecnologie, che si terrà il 9 settembre, la scadenza per l'iscrizione è fissata il 4 agosto.I posti disponibili sono 72 e 2 per i cittadini non comunitari residenti all’estero, di cui 1 posto riservato ai cittadini cinesi che hanno aderito al Progetto Marco Polo.La procedura per l'iscrizione è on line, sul sito https://segreteriaonline.unisi.it. Per i corsi di laurea per le Professioni sanitarie la domanda di ammissione alla prova di selezione deve essere presentata entro il 6 agosto tramite la segreteria on line.La prova si terrà l'8 settembre, alle ore 12. La sede del concorso sarà pubblicata contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova.Tutte le informazioni sui posti disponibili, sulla presentazione della domanda e sul sostenimento della prova sono consultabili sul bando pubblicato sull'Albo on line e sulla sezione del portale dell'Università di Siena dedicata ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie, https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie.