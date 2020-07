DSU Ttoscana: confermata certificazione del Sistema di Gestione della QualitÃ  in conformitÃ  alla norma ISO 9001:2015

Concluse positivamente le verifiche svolte all'interno dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario da gli Ispettori dell'ente di certificazione Certiquality e finalizzate al mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in conformità alla norma ISO 9001:2015.I controlli sono stati effettuati in modalità a distanza causa emergenza sanitaria in atto mediante videoconferenza e hanno avuto un buon esito, con alcuni spunti di miglioramento con la riproposizione di alcune ipotesi di sviluppo già evidenziate lo scorso anno, ma alle quali non è stato possibile dare attuazione a causa della riorganizzazione delle attività a seguito della pandemia Covid."Anche se le modalità di verifica a distanza - hanno dichiarato il presidente Marco Moretti ed il direttore DSU Francesco Piarulli - hanno limitato la possibilità di confronto in merito ai nostri servizi che, come è noto, sono caratterizzati da elevata operatività, preme sottolineare e condividere gli apprezzamenti degli ispettori in merito alla capacità dimostrata dall'intera Azienda di riorganizzarsi rispetto ad un elemento di crisi che non ha impedito di continuare ad operare per l'erogazione dei servizi, secondo quella che è la mission aziendale. Si ringraziano tutti i dipendenti che hanno collaborato con il Servizio Qualità & Sicurezza fornendo il materiale richiesto dagli Auditor per dare evidenza delle Procedure e che si sono interfacciati con gli stessi, anche con poco preavviso, per illustrare l'organizzazione dei servizi diretti e di supporto, affinché le attività vengano svolte in conformità al nostro Sistema di Gestione della Qualità, a garanzia del mantenimento di un adeguato standard qualitativo dei processi e dei servizi erogati agli studenti".