''Summer Science Tour'', al via gli eventi dedicati al mare dell'Università di Siena

Sarà il rettore dell'Università di Siena Francesco Frati a inaugurare l'iniziativa alla discoteca la ''Capannina'' di Castiglione della Pescaia parlando della biodiversità della costa toscana

Primo appuntamento domani, venerdì 24 luglio, dalle ore 22,30 a mezzanotte, alla discoteca la “Capannina” di Castiglione della Pescaia (Gr) con “Summer Science Tour”, il ciclo di eventi divulgativi dedicati al mondo del mare, organizzato dall'Università di Siena in collaborazione con lo storico locale della costa maremmana.“Facciamo luce in mare. Curare il mare con l'ecologia e la sostenibilità” è il titolo dell'incontro al quale interverrà il rettore dell'ateneo Francesco Frati, insieme alla professoressa Letizia Marsili, per parlare della biodiversità della costa toscana, della necessità di averne cura e dell'importanza dell’educazione alla sostenibilità per salvaguardare l’ambiente.L'obiettivo è quello di raccontare la ricerca ai giovani e a tutti i cittadini per sollecitare l'interesse verso argomenti scientifici in modo informale, divulgativo in un contesto non accademico. Contemporaneamente attraverso questi incontri si vuole far conoscere agli studenti, che nel periodo estivo sono alle prese con la scelta del percorso di laurea, cosa facciamo nei nostri laboratori e nei nostri corsi di studio.Gli incontri successivi si svolgeranno sempre di venerdì alla stessa ora il 31 luglio, il 7 e il 28 agosto. Per consultare il calendario e prenotarsi si può consultare la pagina https://www.unisi.it/unisilife/eventi/summer-science-tour