Riapre al pubblico l'Orto botanico dell'UniversitÃ  di Siena

Sono state tante le richieste, nelle ultime settimane, di visitare l’Orto botanico dell’Università di Siena, che riapre al pubblico sabato prossimo, 1° agosto.Dalle ore 9,30 alle 18,30, in tutta sicurezza, secondo le prescrizioni nazionali e locali per la gestione dell'emergenza Covid-19, sarà pertanto di nuovo possibile visitare il Museo botanico (che fa parte del Sistema museale universitario senese, Simus), comprendente l'Orto e l'Erbario. Le visite guidate saranno su prenotazione e per gruppi di dieci persone al massimo. La prenotazione delle visite guidate è obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente, telefonicamente ai numeri 339 7737718, 335 7371186 o per mail all'indirizzo ortobotanico@proeco.it Il Museo Botanico è una struttura del Dipartimento di Scienze della vita dell'ateneo e svolge attività di studio, ricerca e divulgazione.Informazioni e aggiornamenti sono pubblicati all'indirizzo www.simus.unisi.it/it/musei/mb