Al via all'Università per Stranieri di Siena il master DITALS per docenti di italiano a stranieri

Un percorso di formativo di eccellenza seguito da 42 laureati in 4 continenti



E' iniziato oggi all’Università per Stranieri di Siena il percorso formativo del Master DITALS, master di I livello in didattica dell’italiano lingua straniera, arrivato alla sua XIV edizione. La prima settimana, densa di lezioni e seminari tenuti da docenti e formatori dell’Ateneo, si è aperta con i saluti del Rettore Pietro Cataldi e una lezione di Francesco Sabatini, linguista e presidente onorario dell’Accademia della Crusca.



Questa edizione erogata interamente a distanza, ha raggiunto il numero di 42 iscritti, che seguiranno il percorso didattico dall’estero: dall’Australia al Belgio, dalla Cina alla Francia, dalla Lettonia al Qatar, dalla Spagna agli Stati Uniti. Una conferma tangibile di quanto sia richiesto nei diversi continenti la figura del docente di lingua italiana a stranieri e un successo per l’ateneo e per il Centro DITALS, diretto dalla professoressa Pierangela Diadori, che dal 2007 offre un percorso di eccellenza per diventare “ambasciatori” della lingua italiana nel mondo.