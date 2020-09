UniversitÃ  di Siena, svolta la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Università di Siena, svolta la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Si è svolta oggi, giovedì 3 settembre con inizio alle 12, la prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ai complessi San Niccolò e Mattioli dell'Università di Siena, allestiti per lo svolgimento in sicurezza.



Sulla base delle disposizioni ministeriali e regionali, l'ateneo senese ha adottato tutte le misure per garantire il distanziamento fisico dei candidati e l’uso di dispositivi di protezione individuale, sia per i candidati che per il personale di sorveglianza e i membri della commissione.