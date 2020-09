Immatricolazioni 2020/2021 Università per Stranieri, il rettore Cataldi lancia un decalogo di impegni rivolto all’intera comunità studentesca

“Nessuno deve rinunciare agli studi universitari per paura del contagio o per difficoltà economiche”



A settembre ripartirà l’attività didattica dell’Università per Stranieri di Siena. Il rettore Pietro Cataldi, insieme ai docenti e al personale tecnico-amministrativo, apre le porte dell’ateneo per il nuovo anno accademico, garantendo che l’università sarà attiva su più fronti per quanto riguarda la sicurezza sanitaria e il sostegno agli studenti in difficoltà economiche, che potranno godere in serenità di un’offerta formativa caratterizzata da un’elevata qualità della didattica e da una dimensione internazionale.



Il rettore ha deciso di sottoscrivere un documento di dieci impegni con la comunità studentesca in vista della prossima ripresa delle lezioni, nel quale si impegna a garantire lo studio in sicurezza, il monitoraggio sanitario, la didattica in presenza che si alternerà alla didattica a distanza, il sostegno economico, borse di studio per studenti internazionali, e un sostegno tecnologico, oltre alla didattica di alta qualità e all’opportunità di esperienze internazionali.



Cataldi sottolinea “l'impegno massimo dell'ateneo per assicurare il binomio attività in presenza / sicurezza. Nessuno deve contagiarsi fra le nostre mura, dunque, ma anche nessuno deve rinunciare quest'anno all'iscrizione per paura del contagio o per difficoltà economiche: dopo l'emergenza sanitaria c'è stata quella economica, e sarebbe gravissimo e con danni di lungo periodo se permettessimo un'emergenza formativa, in un paese già così indietro per numero di laureati. I giovani devono avere fiducia, credere nel futuro e nel valore dello studio e della ricerca".



Dieci impegni del Rettore con la comunità studentesca



A nome dell’Università per Stranieri di Siena, mi impegno con gli studenti e le studentesse che si immatricolano o si iscrivono nell’anno accademico 2020-2021 a garantire:



1. Studio in sicurezza. Distanziamento e protezioni all’interno delle aule e di tutti gli spazi comuni dell’Università; sanificazione costante di corridoi, sale studio, servizi e aule.



2. Monitoraggio sanitario. Rilevamento della temperatura all’ingresso con termoscanner, test sierologici al personale docente e non docente, dispenser con gel sanificante in ogni aula; collaborazione costante con l’efficiente sistema sanitario senese.



3. Didattica in presenza. Saranno in presenza tutti i corsi delle lauree magistrali, tutti i lettorati di lingua delle triennali e una parte degli altri insegnamenti delle triennali.



4. Didattica a distanza. Fruibilità anche a distanza di tutte le lezioni in presenza.



5. Sostegno economico. Gli studenti con Isee inferiore ai 23.600 euro non pagheranno tasse; riduzioni significative con redditi fino a 45.000 euro; nei casi in cui il disagio economico si sia verificato durante questo stesso anno, sarà accettata un’autocertificazione.



6. Borse di studio per studenti internazionali. Borse di studio di 6.000 euro annui verranno messe a disposizione di studenti internazionali.



7. Sostegno tecnologico concreto. Tablet e scheda sim dati per immatricolati con redditi Isee fino a 13.000 euro; chiavetta usb e scheda sim dati per immatricolati con redditi Isee fino a 23.600 euro.



8. Attenzione personalizzata ai percorsi individuali. Dialogo tempestivo con i docenti, il tutor e il personale tecnico-amministrativo.



9. Didattica di alta qualità. Tanto nelle lezioni in presenza quanto in quelle a distanza, la qualità della didattica rimarrà alta, unendo rigore culturale e fruibilità concreta.



10. Opportunità di esperienze internazionali. A tutti gli studenti verranno offerte concrete opportunità di prestigiose esperienze internazionali in decine di paesi in tutto il mondo (borse Erasmus, lauree doppio titolo, tirocini, scambi, ecc.).



Il Rettore

Pietro Cataldi