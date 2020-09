Progetto ESCAC dell'Università di Siena, ''L'educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole''

Oltre quaranta proposte educative gratuite per i ragazzi a cura del personale del Sistema museale dell'Università di Siena e della Fondazione Musei Senesi

Oltre quaranta proposte a carattere divulgativo, educativo e di orientamento agli studi universitari, a cura del personale che opera nei musei del Sistema Museale di Ateneo (SIMUS) e della Fondazione Musei Senesi, costituiscono l'offerta formativa della decima edizione del progetto ESCAC - “L'educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole”, che è stata presentata venerdì 11 settembre, agli insegnanti delle scuole.Le attività del progetto, tenute in considerazione le incertezze legate alla situazione sanitaria, sono state strutturate quest'anno in modo da poter essere svolte sia nella maniera tradizionale, con incontri nelle scuole e nei musei, sia a distanza nel caso si renda necessario, prevedendo comunque una partecipazione attiva degli studenti anche se da remoto.Per l'anno scolastico 2020/2021 le attività del Progetto ESCAC saranno gratuite. Gli enti organizzatori hanno adottato questa soluzione per venire incontro alle famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica indotta dalla pandemia da Covid19.Le scuole potranno aderire al Progetto ESCAC dal 12 settembre al 2 ottobre, secondo le modalità pubblicate alla pagina http://www.simus.unisi.it/it/servizi/escac/ , dove è anche possibile scaricare la brochure informativa.