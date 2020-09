All'UniversitÃ  di Siena lectio magistralis di Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi

Mercoledì 16 settembre, ore 11, aula magna del Rettorato

Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, sarà ospite dell'Università di Siena mercoledì 16 settembre per una lectio magistralis su "Strategie di valorizzazione ai Musei delle Gallerie degli Uffizi".La lezione, che si terrà alle ore 11 presso l'aula magna del Rettorato, inaugura il master in Management del patrimonio culturale - MAPAC, organizzato dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell'Università di Siena, in collaborazione con il dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali e con la partecipazione del Comune di Siena e di Opera Civita.La partecipazione alla lezione è su invito, in rispetto della normativa contro la diffusione del Covid19, e sarà possibile seguire l'evento in diretta sui canali Youtube e Facebook di ateneo.Eike Schmidt è stato curatore della National Gallery of Art di Washington D.C. dal 2001 e, dal 2006 al 2008, del J. Paul Getty Museum di Los Angeles. È poi stato direttore del dipartimento di Scultura e Arti Decorative, responsabile per l'Europa, presso la casa d'aste Sotheby's di Londra. Dal novembre 2015 ricopre la carica di direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, rinnovata con secondo mandato nel 2019. Riconosciuto come uno dei massimi esperti e conoscitori di scultura europea del Rinascimento e Barocco, ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni scientifiche.Il master sul Management del patrimonio culturale (MAPAC) è un master executive di II livello, organizzato dall'Università di Siena, con la collaborazione del Comune di Siena e di Opera Civita, realtà imprenditoriale specializzata nella valorizzazione dei beni culturali. Si caratterizza per la collaborazione tra i partner nello sviluppo del percorso formativo del partecipante, con docenza qualificata, approccio teorico e pratico, rilevante offerta di stage formativi. Il master intende formare operatori del settore culturale particolarmente competenti negli aspetti aziendali e giuridici correlati alla gestione del patrimonio culturale. Le figure professionali di riferimento sono rappresentate dal personale delle istituzioni culturali, dai ruoli amministrativi e manageriali per la gestione e valorizzazione dei beni culturali, dai giuristi e dagli operatori del mercato dell'arte, dai consulenti per il settore della cultura.Per informazioni: www.mapac.unisi.it