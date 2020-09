All'Università di Siena l'evento ''Sustainable Biotechnology Job Day''

Evento di orientamento al lavoro per studenti e laureati organizzato dal dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia con il Placement Office Career Service dell’ateneo senese

Si terrà mercoledì 16 settembre il primo “Sustainable Biotechnology Job Day”, organizzato dal Placement Office Career Service dell’Università di Siena con il dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.L’obiettivo dell’iniziativa, che si svolgerà in modalità online, è quello di favorire l’incontro delle aziende con studenti e laureati dei corsi di studio di ambito scientifico.Il programma del Sustainable Biotechnology Job Day prevede due momenti centrali. Alle 11 la tavola rotonda di confronto tra didattica e mondo del lavoro alla quale parteciperanno il placement, i docenti referenti del nuovo corso di laurea e le relative aziende partner, oltre alle imprese interessate a conoscere le competenze degli studenti e gli sbocchi occupazionali dei laureati in particolare per l’attivazione di tirocini di alta formazione e ricerca. Tra gli interventi al tavolo sono previsti anche quelli di Federmanager e P&G. Alle 14.30 si apriranno i meeting point aziendali, spazi virtuali d’incontro per i colloqui con le aziende dove gli interessati potranno presentare il proprio curriculum e raccogliere consigli di orientamento alla carriera sia di studio che lavorativa.Nella giornata sarà dedicato ampio spazio alla presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology. Attivato dall’anno accademico 2020/2021, il corso è interamente erogato in lingua inglese, con una proposta formativa in cui si combinano le competenze biochimiche con quelle nell’ambito del management e dello sviluppo sostenibile, insieme alle tematiche legate al mondo della salute e dell'industria 4.0.E’ possibile iscriversi all’evento consultando la pagina https://orientarsi.unisi.it/lavoro/eventi-lavoro/evento/sustainable-biotechnology-job-day-2020 , dove si possono reperire le informazioni.