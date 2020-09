Inaugurato l'Ufficio di rappresentanza dell'Università di San Pietroburgo presso l’Università per Stranieri di Siena

Un'ulteriore tappa nel percorso di internazionalizzazione dell’ateneo senese

L'Università per Stranieri di Siena oggi, lunedì 20 settembre, protagonista di un evento internazionale: alle ore 10.00 è stato inaugurato l'Ufficio di rappresentanza dell'Università statale di San Pietroburgo, che avrà la sua sede in Italia presso l’Ateneo senese.Il programma ha visto i saluti dei due rettori, Pietro Cataldi e Nikolaj Michajlovič Kropačev, i saluti dei due delegati alle relazioni internazionali, Carla Bagna e Sergej Vladimirovič Andrjušin, interventi e dialoghi sulla letteratura italiana e russa di alcuni docenti dei due atenei.Il rettore Pietro Cataldi ha espresso grande soddisfazione per questo evento, “che colloca in uno dei più piccoli atenei italiani la rappresentanza di una delle università più prestigiose della Russia (si pensi che ha più di 400 corsi di laurea): un segno fra altri della nostra capacità di adempiere alla missione specifica che ci caratterizza, collocandoci all’incrocio dei più qualificati scambi accademici internazionali; e un segno del lavoro eccellente della nostra delegata alle relazioni internazionali e della nostra docente di russo”.L’Università per Stranieri di Siena offre ai suoi studenti, all’interno delle 11 lingue straniere insegnate, il corso di lingua e traduzione russa, attivo da più di 10 anni. Oltre 300 studenti studiano la lingua, sia nei corsi di laurea triennale che in quelli magistrali, con la possibilità di raggiungere un livello molto alto, grazie anche a un laboratorio di traduzione che permette agli studenti di lavorare sulla traduzione dal russo di testi letterari e audiovisivi. Numerose le possibilità di mobilità extraeuropea con le università russe di San Pietroburgo, Mosca, Pjatigorsk, Velikij Novgorod e Tomsk, dove gli studenti possono frequentare per un semestre i corsi.“Con l'Università statale di San Pietroburgo collaboriamo da tempo - sottolinea la professoressa Giulia Marcucci, docente di lingua e traduzione russa . nell'ambito della certificazione della lingua russa come lingua straniera e ora, con l'inaugurazione dell'Ufficio di rappresentanza, intendiamo arricchire questo dialogo con progetti che possano coinvolgere il pubblico universitario (Summer School, percorsi di doppio titolo, seminari e conferenze), ma anche rafforzare il legame tra Siena e San Pietroburgo, valorizzando il patrimonio artistico e culturale che le caratterizza”.