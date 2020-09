Welcome Day all'UniversitÃ  di Siena: i dipartimenti danno il loro benvenuto alle matricole

Mentre proseguono le immatricolazioni e prendono il via già da questa settimana i primi corsi, dal 28 settembre all'Università di Siena sono in programma i Welcome Day. Docenti e studenti tutor, insieme al personale degli uffici, accoglieranno le matricole nelle giornate di benvenuto, che si svolgeranno in tutte le sedi dell’Ateneo, a Siena ma anche ad Arezzo e Grosseto, per facilitare l'ingresso dei nuovi studenti nel mondo universitario.Si comincia quindi lunedì con il primo appuntamento ad Arezzo, nel campus del Pionta, per la giornata del dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale. Il 30 settembre il dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne darà il suo benvenuto alle matricole presso il complesso San Niccolò, mentre il dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia organizza la sua giornata a San Miniato il primo ottobre. Il 6 ottobre il dipartimento di Giurisprudenza saluta i nuovi studenti in due sedi, al polo Mattioli a Siena e al polo di Grosseto. Il 7 ottobre, a Fieravecchia, si terrà il welcome day del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, l'8 ottobre sarà la volta del dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche al San Niccolò e il 9 si terrà la giornata del dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente. Il 12 ottobre ancora a San Miniato per la giornata del dipartimento di Scienze della Vita, mentre dal 12 al 19 ottobre si terranno gli incontri di benvenuto dei corsi di laurea della Scuola di Economia e Management (SEM). Il 15 ottobre il dipartimento di Scienze politiche e internazionali organizza la sua giornata al polo Mattioli.Quasi tutti gli appuntamenti potranno essere seguiti anche in diretta streaming collegandosi alle aule virtuali di GMeet.Inoltre, dal 24 settembre al 9 ottobre sono attivi i punti accoglienza per le matricole presidiati dagli studenti tutor, dove sarà possibile per gli studenti interessati ricevere informazioni sui servizi offerti dall'Ateneo, dal CUS e dal DSU Toscana. Il servizio è disponibile sia in presenza che da remoto, secondo il calendario pubblicato alla pagina https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/tutorato-gli-studenti-universitari/punti-accoglienza-matricole.

I programmi dei singoli Welcome Day sono consultabili sulle pagine web del portale OrientarSi, dove sono pubblicate anche tutte le informazioni per immatricolarsi, https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/welcome-days.