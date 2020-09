DSU Toscana: agevolazione per universitari per corsi teatrali e di ballo a Siena

Grazie alla collaborazione fra l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ed alcune associazioni culturali cittadine del settore

Numerose agevolazioni offerte agli studenti universitari per la frequenza di corsi in ambito teatrale grazie alla convenzione fra l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ed alcune associazioni culturali operanti in città.L’accordo con Straligut Teatro permette agli iscritti agli Atenei di partecipare ad un costo agevolato al progetto formativo Play 20/21 che soddisfa le esigenze di principianti e di chi ha già avuto esperienza nel campo della recitazione. I corsi si terranno a partire da ottobre presso l’Auditorium Casa dell’Ambiente a Siena in via Simone Martini.Sconti analoghi sono applicati dall’Accademia Minima che in collaborazione con il DSU Toscana propone degli appuntamenti finalizzati a costruire una pratica teatrale e dei seminari intensivi alla presenza di alcuni dei più interessanti professionisti del teatro contemporaneo. Gli incontri si terranno a Siena presso La Corte dei Miracoli all’Ex Ospedale Psichiatrico a partire dal 28 settembre.ll DSU Toscana è infine partner all’edizione 2020-21 del progetto “Un ballo per ripartire”, promosso dalla Scuola MG, per favorirne la conoscenza e partecipazione da parte della popolazione studentesca attraverso la frequenza di corsi di base ed avanzati in diverse tecniche al pari di quelli organizzati dall’Accademica Siena Danza all’interno del programma “Danza e Oltre” con la prima lezione di prova gratuita prevista il 1 ottobre.L’accesso alle strutture ove si svolgono le attività di formazione avviene nel rispetto delle misure di contenimento Covid-19.Maggiori informazioni sono consultabili sul sito www.dsu.toscana.it