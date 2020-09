All'UniversitÃ  di Siena quattro corsi sulle letterature antiche e moderne aperti al pubblico

Le lezioni da lunedì 28 settembre

Dai poeti latini a Dante, dal romanzo francese dell'Ottocento alla rappresentazione delle masse: alcuni noti studiosi di letteratura, docenti dell’Università di Siena, rendono disponibili, in videoconferenza, agli studenti e a tutti i cittadini interessati i propri corsi.Le lezioni si tengono nell'ambito dei corsi di laurea in Studi letterari e filosofici e di laurea specialistica in Lettere moderne del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell'Ateneo.Si inizia lunedì 28 settembre con Alessandro Fo che nel suo corso parlerà di Catullo, Virgilio, Ovidio; il romanzo francese dell’Ottocento sarà al centro del corso di Pierluigi Pellini, dal 29 settembre; Guido Mazzoni, sempre dal 29, parlerà della rappresentazione delle masse nelle letterature occidentali fra Otto e Novecento; dal primo ottobre Dante spiegato da Natascia Tonelli.Il calendario e gli orari delle lezioni con i link di accesso alle aule virtuali è disponibile on line, sul sito del dipartimento: https://www.dfclam.unisi.it/it/eventi/partire-dal-28-settembre-2020-alluniversita-di-siena-quattro-corsi-sulle-letterature-antiche