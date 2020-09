Siena, ripartono le attività della palestra della Residenza universitaria ''De Nicola''

Numerose iniziative nella struttura dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio gestita dal CUS

Hanno ripreso a pieno ritmo le attività della palestra body building nel quartiere San Miniato a Siena negli spazi collocati all’interno della Residenza Universitaria di via De Nicola di proprietà dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che ha affidato la gestione della struttura al CUS.L’impianto completamente ristrutturato e rinnovato nell’attrezzistica poco più di un anno fa, fu inaugurato alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio regionale e oggi neo presidente della Toscana Eugenio Giani che lodò la sinergia fra il DSU ed il CUS definendola un esempio virtuoso per tutta la regione.Da quel giorno uno staff tecnico di istruttori professionisti abilitati segue la preparazione dei frequentatori della palestra aperta non solo a studenti universitari ma anche a studenti maggiorenni delle scuole superiori, docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Università, dell’Università per Stranieri e dell’Azienda DSU e loro parenti di primo grado.Oltre all’accesso libero a tariffa mensile è possibile partecipare a corsi di ginnastica a corpo libero posturale, shoot boxe, total tonix, gag, aerobica step e total body.La palestra è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì continuativamente dalle 11:00 alle 22:00, il martedì e giovedì dalle 13:00 alle 22:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 14:00 e sono riservate in particolare alla comunità studentesca tariffe e quote di iscrizione agevolate.La palestra interna alla residenza universitaria De Nicola del DSU è molto apprezzata dagli studenti grazie alla gestione del CUS che ottempera alla sua missione di soggetto promotore dell'attività sportiva universitaria, contribuendo a dare maggiore prestigio all'offerta complessiva degli atenei senesi.Un aspetto sottolineato dal presidente del DSU Toscana Marco Moretti che giudica quella fra l’azienda regionale e il CUS: “un ottimo modello di collaborazione fra due istituzioni che hanno sempre mostrato una particolare attenzione alla socializzazione degli studenti come aspetto complementare della formazione che si sviluppa anche attraverso l'attività sportiva” e confermato dal presidente CUS Giusppe Gotti secondo il quale: “è compito istituzionale del CUS favorire la pratica sportiva degli studenti universitari. Crediamo che quanto fatto insieme al DSU Toscana vada in questa direzione. Cercheremo di ampliare questa collaborazione con l’essenziale aiuto di Francesco Frati, rettore dell’Università degli Studi di Siena”Maggiori informazioni sulle tariffe e modalità di accesso alla palestra nel sito www.dsu.toscana.it nella pagina dedicata alle attività sportive per studenti universitari a Siena.