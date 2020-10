Il professor Rino Rappuoli prende servizio all'UniversitÃ  di Siena

Il professor Rino Rappuoli prende servizio all'Università di Siena

Prende servizio oggi, 1 ottobre, all'Università di Siena il professor Rino Rappuoli. Rappuoli, in qualità di professore straordinario, insegnerà nell'ambito del nuovo corso di laurea magistrale in "Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology", attivato quest'anno dal dipartimento di eccellenza di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.



"Diamo il benvenuto al professor Rappuoli nella nostra comunità universitaria - dice il rettore, Francesco Frati -. Siamo orgogliosi di avere tra noi uno scienziato di altissimo livello e di poter mettere a disposizione le sue straordinarie competenze a beneficio dei nostri studenti. Il professor Rappuoli ha uno standard scientifico universalmente riconosciuto per il suo importante lavoro sui vaccini e per le attuali ricerche su una cura efficace contro il Covid-19".



Il corso tenuto da Rappuoli, "Vaccines in the 21st century", inizierà nel mese di dicembre.