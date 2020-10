Politiche di coesione, sulla piattaforma Webex il seminario organizzato dal Centro Europe Direct dell'Università di Siena

“A scuola di politiche di coesione. Valorizzare i beni culturali con i fondi europei: il modello Santa Maria della Scala” è il titolo dell'evento che si svolgerà domani, venerdì 16 ottobre, in modalità online, sulla piattaforma di ateneo Webex, organizzato dal Centro Europe Direct dell'Università di Siena, in collaborazione con il Comune di Siena e la Regione Toscana.L'iniziativa, che rientra in una serie di eventi di comunicazione della Commissione europea sulle politiche di coesione, prende il via dal progetto “A Scuola di Open Coesione”, nel quale le classi delle scuole superiori che partecipano sono impegnate in un monitoraggio sull'impiego dei fondi europei a livello territoriale.Durante l'incontro, dalle ore 9.15, si parlerà del Santa Maria della Scala e dei finanziamenti europei che hanno permesso alcune realizzazioni importanti, con l'intervento tra gli altri di funzionari della Regione Toscana e del Comune di Siena.Nell'occasione, gli studenti del liceo economico-sociale San Giovanni Bosco di Colle val d’Elsa presenteranno i risultati del loro studio sui finanziamenti al Santa Maria della Scala.Le credenziali per partecipare al seminario sono le seguenti:codice riunione: 137 903 6950