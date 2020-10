''LIFE - Percorso di coaching nel settore delle Scienze della Vita'', corso di formazione dell'Università di Siena

Il corso proposto nell’ambito del progetto “Tuscan Start Up Academy 4.0”. Le iscrizioni scadono venerdì 23 ottobre

"LIFE - Percorso di coaching nel settore delle Scienze della Vita" è il corso di formazione, organizzato dal Liaison Office dell’Università di Siena e finanziato dalla Regione Toscana, che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre prossimi. Il percorso rientra tra quelli proposti dall’Ateneo nell'ambito di “Tuscan Start Up Academy 4.0”, progetto finanziato dalla Regione Toscana, coordinato dall'Università di Siena e promosso da tutti gli atenei toscani.Obiettivo del corso è la formazione specialistica sui temi dell' imprenditorialità accademica nell’ambito delle scienze della vita. Il corso intende fornire le competenze per strutturare il business plan gestionale di un’impresa innovativa con particolare riguardo alle scienze della vita, anche attraverso moduli di mentoring. Le 96 ore di lezione complessive sono suddivise in 88 ore di formazione a distanza e 8 ore per le visite aziendali. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 23 ottobre.Per i requisiti di ammissione si può consultare il bando alla pagina https://www.unisi.it/tsa40. Per ulteriori informazioni scrivere a corsi_liaison@unisi.it.