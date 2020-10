Master executive in Gestione delle risorse idriche - BEST WATER, organizzato dall'Università di Siena con AdF

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre

E' possibile fino al 30 ottobre iscriversi alla prima edizione di BEST WATER, il master executive in Gestione delle risorse idriche attivato dall'Università di Siena insieme a AdF, gestore unico del servizio idrico integrato che opera nella porzione di territorio più estesa della Toscana.La sostenibilità, l'innovazione e la comunicazione sono i temi chiave inseriti nella formazione di alto profilo dedicato alla creazione di una figura manageriale per la gestione del servizio idrico.La progettazione del master ha infatti coinvolto i due dipartimenti di eccellenza di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente e Scienze sociali, politiche e cognitive per offrire una formazione integrata e trasversale che coniuga le conoscenze sulla gestione efficiente delle risorse idriche con le competenze di marketing e comunicazione. Dai processi per il calcolo dei profili di sostenibilità ambientale ai modelli di business per le aziende di servizi, dalle tecnologie di depurazione e potabilizzazione delle acque alla comunicazione digital, la figura professionale formata dal master è trasversale alle diverse funzioni aziendali ed è fortemente richiesta dalle imprese del settore.Il master si rivolge a giovani in possesso di titolo di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, nelle classi di laurea relative ai settori della sostenibilità, innovazione e comunicazione, ma anche a dipendenti e professionisti del settore idrico e ambientale che vogliano aggiornare le proprie competenze. Il corso ha una durata complessiva di dodici mesi e si svolge con formula weekend, venerdì e sabato a settimane alterne. Le lezioni inizieranno a ottobre 2020 e si concluderanno a giugno 2021, in presenza, salvo diverse disposizioni, presso il dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente e le sedi AdF di Siena e Grosseto. Sarà possibile seguire le lezioni anche online.Il bando con tutte le informazioni è disponibile sulla pagina web: www.masterbestwater.it/iscrizioni/