Cambiamento climatico e biodiversità: Italia protagonista in evento digitale Expo Dubai con Prima, CNR, Università Bicocca e ASI

Dopo il successo della Settimana dello Spazio a inizio ottobre, l’Italia è di nuovo protagonista di un evento digitale globale organizzato da Expo 2020 Dubai: si tratta della “Climate and Biodiversity Week”, in programma a partire da oggi, lunedì 19 ottobre, e dedicata ai temi alla tutela della biodiversità e al cambiamento climatico nonché alle loro importanti ricadute sulla vita di tutti i giorni.L’evento digitale - visibile anche sul canale YouTube di Expo 2020 Dubai - riunisce esperti da tutto il mondo e offre un’anticipazione delle iniziative che tra dodici mesi si terranno in molti degli oltre 190 Padiglioni nazionali nel corso della settimana tematica dedicata all’Esposizione Universale, al via il primo ottobre del 2021 ( https://www.expo2020dubai.com/en/expo-talks/climate-week ).Mercoledì 21 ottobre, nella sezione che inizia dalle ore 13:00 ora italiana, il nostro Paese parteciperà all’iniziativa con uno spazio ricco di contributi originali: Paolo Galli, docente ordinario di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze Ambientali presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca e direttore del MaRHE Center, che analizzerà la cooperazione internazionale a protezione della barriera corallina nelle Maldive; Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che presenterà PRISMA, un innovativo satellite Made in Italy in grado di distinguere la composizione chimico-fisica della superficie terrestre; Giovanni Giuseppe Vendramin, direttore dell'Istituto di Bioscienze e BioRisorse (Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR) che farà un approfondimento sugli strumenti molecolari fondamentali per monitorare il modo in cui gli alberi delle foreste affrontano i cambiamenti climatici; Angelo Riccaboni, presidente fondazione PRIMA che analizzerà le sfide che i cambiamenti climatici pongono all’agrifood in Italia e in tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.