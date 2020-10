Corso di alta formazione sulla regolamentazione dei servizi energetici e ambientali dell'Università di Siena

I settori dell’energia, del gas, dell'acqua e dei rifiuti in Italia sono sottoposti all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), istituita per permettere lo sviluppo di mercati concorrenziali e la tutela dei consumatori.All'Univesità di Siena sono aperte fino al 13 novembre le iscrizioni alla seconda edizione del corso di alta formazione per preparare figure professionali che in ambito pubblico (Autorità di regolazione, Autorità d’ambito e altre istituzioni del settore) e privato (imprese dei settori regolati, studi legali, società di consulenza) saranno capaci di elaborare, valutare e applicare la regolazione amministrativa di questi servizi di pubblica utilità.“Regolazione dei servizi energetici e ambientali” è il titolo del corso, che vedrà tra i docenti i principali esperti della materia provenienti dal mondo accademico, istituzionale, professionale e da alcune delle principali imprese operanti nei settori regolati, che approfondiranno gli aspetti giuridici, economici e tecnici della regolazione nei diversi ambiti.Il corso, della durata di tre mesi, è articolato in tre moduli didattici, frequentabili anche singolarmente e a distanza. Nel primo verranno affrontati temi di carattere trasversale della regolazione dei mercati, dalla nozione giuridico-economica di regolazione alle infrastrutture di rete, dalla tutela antitrust ai poteri dei regolatori (primo modulo didattico, “La regolazione dei mercati: profili giuridici e economici”, scadenza 13 novembre 2020). Seguiranno approfondimenti teorici e pratici dedicati ai singoli settori regolati: il secondo modulo sarà dedicato ai “Servizi energetici” (scadenza 5 gennaio 2021) e il terzo ai “Servizi ambientali” (scadenza 5 febbraio 2021). Al termine del percorso si potrà anche svolgere anche un periodo di stage in istituzioni pubbliche, autorità indipendenti, imprese regolate e studi legali.Coordinatore del corso è il professor Gian Domenico Comporti del Dipartimento di Giurisprudenza.Informazioni e bandi all’indirizzo www.unisi.it/didattica/corsi-di-formazione