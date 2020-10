''Tuscan Start Up Academy 4.0'': iscrizioni aperte a quattro corsi formativi organizzati dall’Università di Siena

Sono quattro i percorsi formativi con iscrizioni aperte, offerti dall'Università di Siena nell'ambito di “Tuscan Start Up Academy 4.0”, il progetto finanziato dalla Regione Toscana, coordinato dall’ateneo senese e promosso da tutte le università toscane.“LIFE - Percorso di coaching nel settore delle Scienze della Vita” si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre prossimi per affrontare i temi dell'imprenditorialità accademica nell’ambito delle scienze della vita. Il corso intende fornire le competenze per strutturare il business plan gestionale di un’impresa innovativa con particolare riguardo alle scienze della vita, anche attraverso moduli di mentoring. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 4 novembre.Stesso periodo di svolgimento per il corso “Opportunità individuali per favorire percorsi di carriera di ricerca – MYCAREER”, giunto alla seconda edizione. Obiettivo del corso, che avrà una durata di 21 ore, è quello di far conoscere le opportunità individuali utili ad intraprendere percorsi di carriera di ricerca. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 9 novembre.Si svolgerà dall’11 al 14 gennaio 2021 “Microimprendo”, il percorso formativo della durata di 27 ore che intende favorire l'acquisizione di competenze sui temi dell’imprenditorialità e della creazione di impresa. A tal fine, il corso si prefigge di fornire gli strumenti di base necessari per la compilazione del business plan. Sarà possibile iscriversi fino al prossimo 15 novembre.Un’introduzione alle tecniche di Machine Learning è invece l’obiettivo formativo di “ALMALE”, il percorso di 24 ore che si svolgerà a gennaio 2021. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 20 novembre.Tutti i corsi vengono erogati con Formazione a Distanza (FAD). Per “LIFE" è previsto un modulo di visite aziendali, organizzato nel rispetto dei criteri di sicurezza messi in atto per contrastare la diffusione dell’epidemia covid-19.Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni e sui requisiti di ammissione relativamente al corso “MYCAREER” è possibile scrivere a corsi_ricerca@unisi.it. Per tutti gli altri corsi è possibile scrivere a corsi_liaison@unisi.it.