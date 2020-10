Career Weeks 2020, l'edizione online di recruiting dell’Università di Siena si conclude con una tavola rotonda sui temi del lavoro

Si concludono le Career Weeks dell’Università di Siena, che per tutto il mese di ottobre hanno coinvolto centinaia di studenti e laureati in incontri e iniziative dedicati al lavoro e all'orientamento professionale.Mercoledì 28 ottobre, alle ore 15,30, è in programma in diretta streaming una tavola rotonda sui temi del mondo del lavoro rivolta ad aziende, studenti e cittadini, dal titolo "Placement e occupabilità: il ruolo degli Atenei”. Parteciperanno il rettore Francesco Frati, la delegata di ateneo al Placement Claudia Faleri, la vicepresidente e assessore uscente alla Cultura, Università e Ricerca della Regione Toscana Monica Barni, la Consigliera CNEL Silvia Ciucciovino, il direttore di Almalaurea Marina Timoteo e Tommaso Cumbo, responsabile dell'unità organizzativa Career service nelle università presso Anpal servizi.L’ultimo giorno del mese sarà dedicato a un incontro di riflessione del delegato al Placement Claudia Faleri insieme alle 47 aziende partecipanti a questa lunga edizione online di recruiting dell’Università di Siena, che nei giorni scorsi hanno incontrato quasi 500 studenti e laureati per colloqui di lavoro.Nell’occasione saranno presentati anche i servizi della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, nata lo scorso anno per iniziativa dell’insegnamento di Diritto del lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’ateneo senese, il primo in Toscana a rientrare tra le Università abilitate dal Ministero del lavoro all’attività di certificazione (la Commissione svolge anche attività di conciliazione di tutte le controversie in materia di lavoro, arbitrato e attività di consulenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale,diritto previdenziale, contrattualistica del lavoro e gestione delle risorse umane).La diretta streaming della tavola rotonda sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Placement Office e Career Service https://m.facebook.com/placement.unisiena e sul canale You Tube di ateneo https://www.youtube.com/user/unisiena. Tutte le informazioni sugli ultimi appuntamenti delle Career Weeks sono pubblicate all’indirizzo https://orientarsi.unisi.it/lavoro/eventi-lavoro/career-weeks-2020.