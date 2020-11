Università di Siena e Istituto ''Arnolfo di Cambio'' di Colle: al via il progetto Key Code

L'Università di Siena - Dipartimento Scienze Politiche Internazionali e l'Istituto Comprensivo 2 "Arnolfo di Cambio" di Colle di Val d'Elsa hanno iniziato ufficialmente il progetto Key Code.Key Code è un'azione Erasmus+ KA2 che ha l'obiettivo di promuovere i valori europei tra i nostri giovani attraverso l'uso di pratiche educative informali che stimolano emozioni empatiche.Il progetto include 8 partner da 5 diversi paesi europei (Italia, Francia, Romania, Slovenia e Grecia), è stato presentato ad aprile (dopo che ci si è lavorato in pieno lockdown) e la conferma di finanziamento è arrivata ad agosto per un budget totale di circa 300mila euro.Ieri, lunedì 2 novembre, e oggi è stato fatto il meeting di avvio ufficiale. A causa della pandemia, il meeting si è svolto online senza per questo diminuire l'entusiasmo della partnership.Con questo progetto, l'UniSi DISPI conferma il suo trend positivo nell'accesso ai bandi europei e la sua collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio (ricordiamo anche che l'associazione Il Telaio è partner associato e aiuterà a validare i risultati del progetto). Questo ottimo risultato è soprattutto merito della Professoressa Alessandra Viviani che ha già all'attivo diversi finanziamenti vinti. Inoltre, l'Istituto Comprensivo 2 "Arnolfo di Cambio" conferma la sua apertura verso innovative metodologie di educazione per stimolare una cittadinanza eticamente radicata nei valori europei. Questa linea educativa è promossa con successo dalla dirigente Monica Martinucci la cui presenza aumenta la qualità dell'offerta didattica di Colle."La vittoria del finanziamento e l'avvio di questo progetto in piena pandemia - spiegano i referenti del progetto dottor Marcello Sacco per l'Università di Siena DISPI e la professoressa Francesca Bartalucci per l'Istituto Comprensivo 2 "Arnolfo di Cambio" - vogliono essere la dimostrazione che è possibile raggiungere incredibili risultati nonostante l'emergenza in corso. Anche se il virus ci renderà difficile lo svolgimento di alcune attività, troveremo sicuramente il modo di svolgerle efficacemente e in sicurezza. Questo è il primo messaggio che la nostra partnership vuole comunicare: prima di tutto, il virus si sconfigge con la buona volontà e l'intelligenza."Il sito internet del progetto (che verrà arricchito nei due anni di lavoro che ci aspettano) è visibile a questo link: https://keycode.pixel-online.org/index.php#