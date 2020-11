Prenotazione appuntamenti presso uffici e strutture dell'Università di Siena, un nuovo servizio online agevola gli studenti

Per gli studenti dell’ateneo senese da oggi è più facile accedere ai servizi universitari. E’ stata infatti attivata una nuova modalità online per la prenotazione degli appuntamenti presso tutti gli uffici e le strutture che offrono servizi a loro dedicati.Una nuova app gratuita, scaricabile sul cellulare, permetterà agli studenti di fissare l’appuntamento presso l’ufficio desiderato, senza dover inviare, come in precedenza, una richiesta via email.Gli studenti troveranno tutte le indicazioni utili per scaricare la app collegandosi alla pagina www.unisi.it/ufirst