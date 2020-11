Siena, il 25 novembre il webinar ''La panchina rossa. L'Unione europea e la lotta alla violenza di genere''

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne due panchine rosse verranno donate all’Università di Siena e all'Università per Stranieri con i fondi europei del progetto Europe Direct Siena

Una donazione simbolica e un seminario per dire “no” alla violenza di genere: mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’Università di Siena e l'Università per Stranieri aderiscono all'iniziativa “Panchina rossa”, progetto che nasce per sottolineare il rifiuto di ogni violenza nei confronti delle donne e ricordare le vittime di femminicidio. Due panchine rosse saranno donate agli Atenei cittadini dallo Europe Direct dell’Università di Siena per essere poi collocate nelle strutture universitarie. Il progetto rientra tra le iniziative proposte dall’Università di Siena e da Europe Direct Siena nell’ambito della ricorrenza del 25 novembre.“Un simbolo - ha detto il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati - che impegna la nostra Università a rafforzare tutte le azioni e gli strumenti culturali, formativi e anche normativi, che possano essere utili a sensibilizzare su un tema così importante e delicato oltre che a debellare gli stereotipi di genere intorno ai quali si sviluppa la violenza contro le donne. Siamo felici di collaborare ancora una volta su temi così importanti con l'Università per stranieri, nostro partner in tante iniziative culturali”.“Per ogni donna uccisa - dice il rettore dell’Università per Stranieri Pietro Cataldi - ce ne sono centinaia picchiate e migliaia maltrattate, ogni giorno. Le panchine rosse che verranno collocate nei due atenei senesi, uniti in questa iniziativa di civiltà, ce lo ricordano, e ricordano a ognuno di noi di praticare concreti modelli di relazione rispettosi e davvero estranei a logiche sessiste".“Dal 1999- dice il professor Massimiliano Montini, responsabile scientifico di Europe Direct dell'Università di Siena - il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Noi, come Università di Siena, la celebriamo sensibilizzando la comunità universitaria e i cittadini”.La giornata vivrà un altro momento importante con il webinar "LA PANCHINA ROSSA. L'Unione europea e la lotta alla violenza di genere. Bilancio e prospettive in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, con inizio alle ore 15. L'evento è organizzato da Europe Direct Roma Innovazione del Formez PA e Europe Direct dell'Università di Siena, in collaborazione con Regione Toscana, Commissione Europea, CUG Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo e Just Peace Unisi.Dopo l’introduzione di Claudia Salvi, di Europe Direct Roma Innovazione, e i saluti del rettore Francesco Frati e di Claudia de Stefanis, responsabile della comunicazione Commissione europea Rappresentanza in Italia, seguiranno gli interventi di molte personalità femminili che porteranno la loro conoscenze e esperienze sull'argomento. Ospiti dell'incontro saranno Vittoria Doretti, responsabile Rete Regionale Codice Rosa Regione Toscana, l'attrice Cristiana Dell’Anna, Anna Coluccia e Lore Lorenzi dell’Università di Siena e Federica Di Sarcina, esperta di politiche europee di Europe Direct Siena.Per informazioni http://www.europedirect.unisi.it/. Per iscriversi al webinar http://eventipa.formez.it/node/281082.