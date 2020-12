Voucher per rimborso spese di iscrizione a master post laurea

Pubblicato l'avviso dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana a favore dei laureati che intendono effettuare l'alta formazione

In arrivo contributi economici per i laureati che intendono frequentare un master di I e II livello in Italia. E' stato approvato dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana l’avviso, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rivolto a giovani in uscita dal percorso di studi universitario degli Atenei della regione per l’assegnazione di voucher di alta formazione finalizzati alla frequenza di master post laurea attivati nell’anno accademico 2020/2021.I voucher intendono agevolare, tramite il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione al corso, l’accesso a percorsi di accrescimento delle competenze professionali con l’obiettivo di facilitare l’inserimento o il reinserimento qualificato dei giovani, nonché il miglioramento della propria posizione nel mercato del lavoro.L'iscrizione deve avvenire a master promossi dalle Università o Istituti di alta formazione aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e devono avere una durata minima di un anno o comunque rilasciare almeno 60 crediti formativi unitari.L’importo massimo del voucher è pari a 4.000 euro.Per la partecipazione all’avviso è necessario sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2020 e presentare la domanda entro la scadenza del 31 dicembre 2020 con le modalità indicate nel sito www.dsu.toscana.it