Testato all'Università di Siena un nuovo prodotto antimicrobico per superfici che ha dato ottimi risultati anti-Covid

Il Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Università di Siena, diretto dalla professoressa Maria Grazia Cusi, ha recentemente studiato l'efficacia antimicrobica di un nuovo composto per superfici, che ha dato ottimi risultati non solo sui comuni virus influenzali ma anche sul Sars-CoV-2. Le analisi e i test sono stati commissionati dall'azienda Biomedical Pharma sul composto Photoactive prodotto dalla L&G srl.



“Con piacere e interesse ho accolto l’offerta di collaborazione da Biomedical Pharma – ha commentato la professoressa Cusi - per valutare prodotti in grado di inibire e limitare la diffusione di SARS-CoV-2, in un momento così critico, come quello pandemico che stiamo vivendo”.



La Biomedical Pharma si è rivolta al Laboratorio di Microbiologia e Virologia su indicazione dell'avvocato Alberto Botarelli, alumnus dell’Università di Siena, che ha sottolineato come il “Dipartimento di Biotecnologie mediche dell'Ateneo abbia svolto un lavoro impegnativo grazie alla competenza e all’esperienza maturate in anni di ricerca”.