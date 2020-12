Oltre 15mila studenti universitari riceveranno la borsa di studio e i benefici del DSU per l'anno accademico 2020/2021

E' l'esito della graduatoria definitiva del bando promosso dall'Azienda Regionale DSU Toscana che soddisfa la totalità degli aventi diritto

Anche per l'anno accademico 2020-2021 la borsa di studio monetaria e l’accesso ai servizi erogati dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario saranno riconosciuti a circa 15mila studenti universitari iscritti agli Atenei della Toscana. Fra gli assegnatari dei benefici, oltre 7.000, fra italiani fuori sede e stranieri provenienti da paesi UE ed extra europei, risultano vincitori anche di un posto alloggio gratuito nelle residenze universitarie. E’ quanto emerge dalla graduatoria definitiva pubblicata il 30 novembre dal DSU Toscana relativa il bando per l’assegnazione della borsa di studio e del posto alloggio per l’anno accademico 2020/2021.In continuità con gli anni precedenti l’Azienda Regionale DSU è riuscita a soddisfare il 100% degli aventi diritto ai benefici, in quanto in regola con i parametri economici e di merito. L'Azienda, in particolare, ha riconosciuto come beneficiari la totalità degli idonei, compresi gli studenti che hanno fatto ricorso al bonus straordinario dei CFU, introdotto appositamente per far fronte alle difficoltà che gli studenti hanno incontrato, per effetto dell'emergenza Covid, a raggiungere i parametri di merito normalmente previsti dal bando. Si sottolinea, che anche agli studenti per risultare idonei alla borsa hanno fruito del bonus crediti Covid (5 crediti per gli studenti iscritti agli atenei e di 10 crediti per gli studenti iscritti agli istituti, accademie e conservatori) sarà garantito l’importo pieno del benefit monetario previsto. Esito non scontato quest’ultimo, considerato che le disposizioni in merito, in caso di risorse non sufficienti, consentivano una riduzione degli importi fino all'80%.Un risultato ottenuto grazie anche al supporto finanziario della Regione Toscana che continua a ritenere il sostegno allo studio universitario un investimento prioritario delle proprie politiche attive.Sono dunque 5.482 gli studenti vincitori di borsa di studio iscritti agli atenei di Firenze; 5.939 i borsisti iscritti agli atenei di Pisa e 3.483 iscritti agli atenei di Siena, per un valore totale degli interventi di oltre 57 milioni di euro fra contributi monetari e servizi resi gratuitamente come la mensa e il posto letto nelle residenze universitarie.Si conferma quindi elevato il numero dei destinatari dei benefici del DSU in un momento di particolare difficoltà ove il supporto dell’Azienda per il Diritto allo Studio è determinante per consentire a molti soggetti in condizioni economiche meno favorevoli di accedere alla formazione universitaria.“Continuiamo a permettere a molti giovani capaci e meritevoli con redditi familiari non elevati di raggiungere il massimo livello di istruzione – è il commento del presidente dell'Azienda per il Diritto allo Studio Marco Moretti e il direttore del DSU Toscana Francesco Piarulli - con una percentuale di borsisti fra le più alte d'Italia grazie alle risorse che la Regione Toscana e l’Azienda mettono a disposizione per un costante aumento e riqualificazione dei servizi di supporto allo studio, frutto anche del conseguimento di ottimi risultati nella gestione aziendale"