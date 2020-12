L'Università di Siena partecipa con tante iniziative all’European Edition Maker Faire Roma 2020

La manifestazione, in corso di svolgimento in modalità online, si concluderà domenica 13 dicembre

Sono tante le iniziative con cui l'Università di Siena partecipa anche quest’anno all'European Edition Maker Faire Roma 2020, evento europeo dedicato all'innovazione tecnologica, alla robotica, all'intelligenza artificiale e all'economia circolare. Fino a domenica 13 dicembre, in modalità online, l'Ateneo senese sarà presente alla manifestazione con numerosi progetti di ricerca e workshop proposti dai dipartimenti universitari e dal Santa Chiara Lab.“The new Second Cycle Master’s Degree in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology of University of Siena” e “From waste to resource” sono le iniziative presentate dai ricercatori del dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia sul corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology (SIPhaB) e sullo spin off SienaBioACTIVE.“Beyond body limitations” è invece il titolo dell'incontro organizzato dai ricercatori del dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze matematiche, nel quale verranno presentati il “sesto dito robotico”, ideato per persone con limitata mobilità della mano, e un esoscheletro per la riabilitazione della mano.“Are sustainable fishing methods possible in the Mediterranean Sea?” è l'evento proposto dai ricercatori del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'Ambiente nel quale si parlerà di due progetti di ricerca volti a ridurre le interazioni tra delfini e tartarughe e attività di pesca."Vado a vivere in campagna!”, "Diventare sostenibili: strumenti e soluzioni per le imprese agroalimentari”, “La transizione verso sistemi alimentari sostenibili” e la premiazione del contest “Agrifuture” sono invece gli eventi tematici proposti dal Santa Chiara Lab che riguardano le innovazioni sostenibili nell’agrifood del nostro Paese.Per informazioni su tutte le iniziative è possibile consultare la pagina web dedicata sul sito di ateneo al seguente link: