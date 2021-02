USiena Alumni: al via il nuovo format ''Dialoghi Digitali''

Incontri in diretta sui canali social dell’associazione e dell’Università di Siena dedicati all’approfondimento di temi di attualità

Incontri in diretta sui canali social dedicati a temi di attualità e ai nuovi fenomeni economico-sociali per avvicinare studenti, docenti, alumni, society universitarie, imprese, organizzazioni e per riflettere insieme sugli importanti avvenimenti che ci circondano. Questo è l’obiettivo di “Dialoghi Digitali”, la nuova proposta dell’Associazione USiena Alumni che sarà utilizzata come un format ricorrente per approfondire vari argomenti, con una modalità incentrata su condivisione e ascolto.Il primo incontro è in programma il 12 febbraio alle ore 18.00 in diretta Facebook e Youtube sui canali di USiena Alumni e dell’Università di Siena. L’appuntamento virtuale avrà come tema portante il Next Generation EU (o Recovery Fund), argomento attuale e molto importate per le future generazioni; una vera e propria sfida e un’opportunità per il futuro del nostro Paese. L’evento sarà moderato da Virginia Masoni, responsabile relazioni esterne di Confindustria Toscana Sud e Alumna, e vedrà la partecipazione di due ospiti di rilievo: Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani e Alumnus, e l’onorevole Lia Quartapelle promotrice della petizione il “Il Giusto Mezzo”.Al centro del dialogo digitale il funzionamento del Next Generation EU: la sua importanza, perché può ribaltare le sorti del nostro Paese, rilanciando l’economia attraverso investimenti trainanti. Sarà approfondito il tema sulla parità di genere ascoltando come si è mobilitato “Il Giusto Mezzo” per destinare parte delle risorse del recovery fund in progetti che abbattono le disuguaglianze di genere. Saranno affrontati molti interrogativi tra quali: Il Next Generation EU è in linea con gli obiettivi di gender equality? La parità è un driver per gli investimenti? Potrebbe diventare un moltiplicatore per la crescita? Per quanto riguarda invece la parità di genere, come saranno allocate le risorse rispetto alle richieste fatte? Infine, come si stanno muovendo gli altri stati per far fronte a questa sfida epocale?Al termine dell’evento, della durata di circa 40 minuti, sarà dato spazio alle domande dei partecipanti, per trasformare l’appuntamento in uno spazio di condivisione e di ascolto. Tutti gli incontri online saranno trasmessi sui canali social dell'Università di Siena e di USiena Alumni. Per partecipare è preferibile l’iscrizione a Eventbrite, con la quale sarà possibile ricevere gli aggiornamenti e le novità su tutti gli eventi organizzati dall’associazione.- Dialoghi Digitali nasce dalla necessità di rispondere alle tante domande che l’emergenza COVID e i cambiamenti in atto, legati in particolare agli impatti sociali della pandemia e ai riflessi economici relativi, hanno generato tra studenti, alumni e cittadini comuni. Saranno trattati argomenti e promossi avvenimenti rispondenti ai valori promossi dall’Associazione e dall’Università di Siena, con un focus particolare sulla formazione e sul mondo del lavoro.: Il format sarà completamente digitale con incontri “virtuali” in diretta sui canali Facebook e YouTube dell’associazione. La struttura sarà snella e veloce e vedrà il coinvolgimento di personalità di spicco scelte tra Alumni eccellenti, personaggi autorevoli ed esperti di ogni settore ed ambito di studio delle varie tematiche che verranno trattate di volta in volta.