Digital Open Day 2021, porte aperte all'Università di Siena per la giornata dedicata all'orientamento

L'Università di Siena apre anche quest'anno virtualmente le sue porte ai ragazzi che frequentano gli ultimi anni delle scuole superiori e alle loro famiglie in occasione del Digital Open Day 2021, giornata dedicata interamente all'orientamento che si terrà mercoledì 24 febbraio on line sulle piattaforme Gmeet e Webex."L'Open Day è un'occasione per conoscere l'offerta formativa dell’ateneo e i suoi servizi - spiega la professoressa Maria Rita Digilio, delegata all'orientamento e tutorato - ma anche un'opportunità per dialogare con i docenti e gli studenti tutor e per entrare in contatto diretto con la realtà universitaria. Credo sia particolarmente importante rispondere alla necessità di incontro e dialogo dei ragazzi e delle famiglie in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo ormai da un anno, in cui le relazioni sono rese difficoltose dall'emergenza sanitaria. L'ateneo vuole ribadire ancora una volta la propria vicinanza e disponibilità: per favorire una scelta consapevole del proprio percorso formativo mettiamo a disposizione tutte le risorse che possano aiutare a chiarire dubbi e a rispondere a interrogativi e curiosità".Nella giornata di orientamento saranno presentati i 33 corsi di laurea, i 36 corsi di laurea magistrale e i 5 corsi di laurea a ciclo unico che costituiscono la variegata offerta formativa per l'anno accademico 2021/2022. Quattro i corsi di nuova istituzione che vanno a completare la già ampia proposta dell'ateneo: tre corsi di laurea, Tecniche audioprotesiche, abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista, Agribusiness e Economics and Management, e un corso di laurea magistrale, Biodiversity, Conservation and Environmental Quality.L’evento di apertura dell’Open Day, con i saluti del rettore Francesco Frati, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'ateneo alle ore 10, e andrà in replica alle ore 14. A seguire ogni dipartimento presenterà i corsi di studio in stanze virtuali dedicate e sarà possibile interagire in diretta con i relatori.Saranno presentati anche i corsi che l'Università di Siena eroga nelle sedi di Arezzo e Grosseto, in parte in presenza, in parte in teledidattica sincrona e asincrona.Per favorire la partecipazione degli studenti alle diverse presentazioni, la giornata si articolerà in tre sessioni ripetute, alle 10.30, 11.30 e 14.30. Le presentazioni saranno inoltre registrate e visibili sul portale dell'ateneo e su You Tube anche successivamente.Una stanza virtuale sarà gestita dagli studenti tutor, studenti al termine del loro percorso accademico, che metteranno a disposizione la loro esperienza per incontrare on line i ragazzi interessati.E' possibile prenotare la partecipazione alle singole presentazioni su EventBrite. Il programma completo è disponibile on line alla pagina https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/digital-open-day-2021. Per informazioni: orientamento@unisi.it.