Digital Open Day, oltre 4.500 presenze nelle stanze virtuali dei Dipartimenti dell'Università di Siena

2.600 le visualizzazioni della presentazione dell'ateneo aperta dal rettore Francesco Frati

Oltre 4.500 presenze nelle stanze virtuali dei Dipartimenti e 2.600 visualizzazioni della presentazione generale dell'Università di Siena sui canali social, aperta dal rettore Francesco Frati. Sono questi i numeri della seconda edizione del Digital Open Day, la giornata dedicata all'orientamento alla scelta dei corsi di studio, che si è svolta ieri.A causa dell'emergenza sanitaria anche quest'anno le porte dell'ateneo si quindi sono aperte solo virtualmente, ma i ragazzi che frequentano gli ultimi anni delle scuole superiori e le loro famiglie hanno avuto comunque l'opportunità di conoscere i corsi di laurea e i servizi nelle diversi sedi di Siena, Arezzo e Grosseto attraverso presentazioni efficaci e di porre domande in diretta ai docenti e agli studenti tutor.Per tutte le informazioni sulla variegata offerta formativa dell'ateneo per l'anno accademico 2021/2022 - che comprende 33 corsi di laurea, 36 corsi di laurea magistrale e i 5 corsi di laurea a ciclo unico - e per rivedere l'evento di apertura dell'Open Day e le singole presentazioni dei corsi curate dai Dipartimenti, che verranno riproposte in date diverse nel corso della primavera, si può consultare il sito www.orientarsi.unisi.it In primavera gli Open Day dei Dipartimenti.