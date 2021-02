Mercoledì 3 marzo, Open Day digitale all’Università per Stranieri di Siena

Presentazione dei corsi di laurea, dei servizi per gli studenti, delle possibilità di studio e lavoro all’estero

Mercoledì 3 marzo dalle 8.15 alle 18 l’Università per Stranieri di Siena aprirà virtualmente le porte a tutti gli studenti per una giornata di orientamento e per la presentazione dei corsi di laurea.Per aiutare la scelta del corso di studio, l’ateneo offrirà la possibilità di seguire lezioni di tutte le 11 lingue insegnate e di tutte le discipline che formano le figure professionali in uscita dai corsi di laurea Unistrasi. Due incontri plenari, dedicati alla presentazione dei Corsi di laurea e della Mobilità internazionale, aiuteranno le future matricole a tuffarsi nel microcosmo Unistrasi fatto di stimoli culturali e opportunità. 30 studenti senior (“Info Point Studenti”) faranno da tutor agli studenti in “visita virtuale” e permetteranno loro di vivere l’esperienza “Open Day Unistrasi” a 360 gradi.“Per noi si tratta di un’esperienza nuova ed emozionante. È la prima volta che la nostra Università organizza un Open Day completamente virtuale - spiega Valentino Baldi, delegato del Rettore all’Orientamento e Job placement -; vorremmo provare a trasmettere a tutte e a tutti i nostri futuri studenti il clima che si respira a Unistrasi. E per riuscirci vi aspettiamo il 3 marzo, in attesa di vederci nelle nostre aule, nei nostri laboratori, nella nostra casa che è questa università”.Quale laurea? - Durante l’Open Day i partecipanti avranno la possibilità di ricevere informazioni sui corsi di studio in “Mediazione linguistica e culturale” e “Lingua e cultura italiana/Insegnamento dell’italiano a stranieri”, e su quelli di laurea magistrale in “Scienze linguistiche e comunicazione interculturale” e “Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica”; potranno ricevere informazioni sui servizi offerti dall’ateneo, sulle attività extracurricolari e potranno visitare virtualmente le aule dedicate alla didattica, i laboratori linguistici ed informatici, la biblioteca. I corsi proposti dall’Università per Stranieri di Siena sono indirizzati a studentesse e studenti italiani e stranieri e mirano a creare figure professionali specializzate nel campo della formazione linguistica: insegnanti di italiano come lingua straniera, mediatori linguistici, valutatori di competenza linguistica, esperti di materiali didattici, esperti nel settore turistico, esperti di comunicazione interculturale e dei media.- Rispetto agli altri atenei italiani all'Università per Stranieri di Siena si registrano più del doppio di studenti stranieri (11% rispetto alla media nazionale del 5%) iscritti ai corsi di laurea. È possibile studiare 11 lingue: inglese, francese, spagnolo, catalano, tedesco, portoghese, russo, arabo, cinese, giapponese, coreano. Le università partner del progetto Erasmus sono 95 atenei in 27 paesi, e sempre più numerosi sono i progetti di mobilità extraeuropea.- Un’ulteriore possibilità per accrescere le competenze è data dal doppio titolo, un programma integrato con una Università straniera che consente, al termine dello svolgimento di una parte della carriera presso l’Università partner, di ottenere sia il titolo rilasciato dalla propria Università di origine sia quello offerto dall’Università ospitante. L’Università per Stranieri ha stipulato convenzioni con l'Université de Normandie-Caen (Francia), la Friedrich-Alexander Universität di Erlangen-Nürnberg (Germania), la Hanoi University (Vietnam), la Nankai University di Tianjin (Cina), l’Université Paris Nanterre (Francia), l’Accademia Russa Cristiana di Scienze Umanistiche di San Pietroburgo (Russia), la Busan University of Foreign Studies (Corea) e la Jilin International Studies University (Cina).- Ad accogliere gli studenti collegati dal loro computer ci saranno i docenti, che terranno lezioni e presentazioni, il personale delle segreterie studenti ed esperti di orientamento universitario. Sarà possibile dialogare con studenti degli ultimi anni ed ex studenti avviati nel mondo del lavoro per ascoltare le loro testimonianze.Durante l’open day saranno a disposizione:Info Point Orientamento Unistrasi per informazioni dettagliate sulla giornata di orientamento e sui corsi di laurea;Info Point Erasmus per scoprire le numerose possibilità di mobilità internazionale;Info Point docenti per avere un contatto diretto con i professori dei diversi corsi di laurea;Info Point Diritto allo Studio per una panoramica sui servizi agli studenti e sui benefici erogati e gestiti dal DSU toscano.Per altre informazioni sull’Open Day è possibile scrivere a orientamento@unistrasi.it