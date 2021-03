Le iniziative del Centro Europe Direct dell'Università di Siena dedicate all’Unione Europea e ai diritti delle donne

Riprendono le attività del Centro Europe Direct dell'Università di Siena con alcune iniziative dedicate all'Unione Europea e ai diritti delle donne.Si comincia domani, 3 marzo, alle ore 17, sul canale YouTube di Europe Direct Firenze con l'incontro dal titolo “Che Futuro per l'Europa? Dialogo sull’Unione che verrà aspettando la Conferenza sul Futuro dell’Europa”.L'evento è organizzato dai tre Centri d'Informazione Europe Direct presenti in Toscana, a Firenze, Livorno e Siena, e costituirà un'opportunità di dialogo sulle prossime sfide dell'UE e sul contributo che la Conferenza sul futuro dell'Europa potrà offrire.All'incontro interverranno Federica Di Sarcina, di Europe Direct Siena, Federica Martiny, dell’Università Roma Tre e EurActiv, e la giornalista Ilaria Potenza. A moderare il dibattito saranno Diletta Gasparo, di Europe Direct Firenze e Greta Pachetti, di Europe Direct Livorno. Per partecipare occorre collegarsi all’indirizzo https://www.youtube.com/user/EDFirenze L'Università di Siena, con il Centro Europe Direct Siena e il CUG di ateneo, organizza alcuni appuntamenti tematici in partenariato con l'Università per Stranieri di Siena e il DSU della Regione Toscana per celebrare la Giornata internazionale della Donna.Il 5 marzo, alle ore 16, si terrà l'incontro “Salute, lavoro, diritti delle donne nell'Europa che riparte”, in streaming sui canali social di Europe Direct Siena.L'iniziativa si aprirà con il saluto del rettore dell'ateneo senese Francesco Frati, di Lucinda Spera, delegata del rettore alle questioni di Genere e Pari Opportunità per l'Università per Stranieri di Siena, e di Anna Maria Beligni, consigliera dell'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Interverranno Sonia Carmignani, pro-rettrice vicaria dell'Università di Siena, Federica Di Sarcina, esperta di politiche di pari opportunità dell'Unione europea, Enrico Sostegni, consigliere Regione Toscana e presidente della Terza commissione "Sanità e politiche sociali”, Serenella Civitelli, chirurga ed esperta di medicina di genere.A concludere sarà l'attrice Cristiana Dell’Anna che leggerà alcuni dei racconti ricevuti nell'ambito della Call for Telling “Storie di donne ai tempi della pandemia”.E’ possibile seguire l’iniziativa sui canali Facebook e YouTube di Europe Direct Siena agli indirizzi https://www.facebook.com/EuropeDirectSiena Tutte le informazioni sull'iniziativa sono disponibili on line: https://www.europedirect.unisi.it/gender-equality/