Concluse all'Università di Siena le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo di tutte le rappresentanze studentesche negli organi di governo dell’Università di Siena, dagli organi maggiori, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Consiglio Studentesco, fino alle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati per la Didattica.Per la prima volta, dal 16 al 18 marzo, le elezioni si sono svolte in modalità interamente digitale, e gli oltre 17 mila aventi diritto hanno potuto esercitare il voto attraverso il proprio computer, tablet o smartphone.Con 15 liste presentate e 316 studenti che si sono candidati per le diverse posizioni, gli eletti per il Senato accademico sono stati Chiara Dell’Orto (Gioventù Universitaria), Anna Zocco Pisana (LinkSiena) e Lorenzo Ciarrocchi (Cravos Siena); per il Consiglio di amministrazione Lorenzo Ciaccio (LinkSiena) e Erika Martini (Gioventù Universitaria).La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti per il Consiglio studentesco è stata Gioventù Universitaria, con 1.346 preferenze, seguita da LinkSiena con 1.296, Cravos Siena con 1.085, OIKOS lab.i. con 1.035 e Studenti per- UDU Siena con 158.Significativo il dato sull’affluenza che, per quanto riguarda gli organi maggiori, ha toccato il 30%, il 5% in più rispetto alla precedente tornata del 2018.Lo studente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze è stato Lorenzo Senesi (Gioventù Universitaria), eletto con 826 preferenze nel Comitato per lo Sport universitario. I nuovi rappresentanti - complessivamente oltre 300 - si insedieranno nei rispettivi organi nelle prossime settimane."Le mie congratulazioni vanno agli studenti neoeletti - ha detto il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati - e ringrazio sentitamente tutti i candidati per aver dato la loro disponibilità all'ateneo e alla comunità studentesca attraverso lo strumento cruciale della rappresentanza".La prorettrice vicaria, Sonia Carmignani, in qualità di presidente della Commissione elettorale, si associa alle congratulazioni agli studenti neoeletti, esprimendo compiacimento per l'affluenza al voto e per il corretto svolgimento delle procedure di voto e di scrutinio, per la prima volta interamente on line.