Contributi per attività culturali del Dsu Toscana agli universitari

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario mette a disposizione di associazioni e gruppi di fatto studenteschi attivi nelle tre sedi universitarie di Firenze, Pisa e Siena, complessivi 40.000 euro per l’anno 2021 per la realizzazione di iniziative di sviluppo sociale, culturale ed aggregativo rivolte prioritariamente alla comunità degli iscritti negli atenei della Toscana.Gli interessati a promuovere attività culturali nell’ambito della legalità, dell’integrazione fra gli studenti e con il luogo di studio, della lotta alla violenza di genere e della scienza potranno ottenere fino a 2500 euro di contributo per ogni singola attività proposta per un massimo di due richieste.Il DSU Toscana intende in questo modo sostenere la produzione culturale studentesca, finanziando la realizzazione di eventi che possono favorire lo sviluppo della creatività degli universitari e la loro socializzazione.Possono ottenere il finanziamento gruppi di fatto composti da almeno 10 studenti o associazioni studentesche legalmente riconosciute composte da almeno 5 studenti. In entrambi i casi gli universitari coinvolti dovranno essere regolarmente iscritti.Le proposte progettuali dovranno essere coerenti con gli obiettivi aziendali, senza fini di lucro e realizzate gratuitamente a favore degli studenti. Le iniziative che riceveranno il finanziamento dovranno essere realizzate entro la fine del corrente anno.Le domande di contributo devono essere presentate entro il 15 marzo 2021 tramite il portale dei servizi online del DSU Toscana raggiungibile dal sito www.dsu.toscana.it dove è possibile consultare il bando, il regolamento e tutte le notizie utili per inoltrare la domanda.