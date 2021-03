Nasce all’Università di Siena il corso di formazione per combattere la ludopatia

"Lotta contro il gioco d’azzardo patologico", iscrizioni aperte fino al 2 aprile

Sono aperte fino a venerdì 2 aprile le iscrizioni al corso di formazione dell'Università di Siena in “Lotta contro il gioco d'azzardo patologico”.Il corso è organizzato nell'ambito del programma regionale per la lotta al gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con la Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura e l’ANCI Toscana, e vede il coinvolgimento, sia dal punto di vista organizzativo che didattico, di docenti di quattro dipartimenti dell’ateneo.Le lezioni, che si terranno il 5, 12 e 19 giugno, per una durata complessiva di 24 ore suddivise in 12 moduli, abbracciano infatti vari ambiti disciplinari, da quello giuridico, a quello sociologico, medico, pedagogico e psicologico. Il comitato direttivo del corso, proprio in virtù della sua peculiarità multidisciplinare, è composto da professori di Giurisprudenza, Medicina molecolare, Scienze sociali e Scienze della Formazione, oltre a rappresentanti dell’Asl Toscana Sud-Est, Regione Toscana.Obiettivo degli incontri è quello di fornire a volontari e operatori professionali degli enti del terzo settore che entrano in contatto con soggetti affetti da ludopatia gli strumenti conoscitivi indispensabili per rapportarsi ai soggetti ludopatici e per indirizzarli verso i servizi più idonei ad affrontare e curare la loro patologia.Le modalità di svolgimento del corso, in presenza presso il polo Mattioli dell’Università di Siena o a distanza, saranno decise sulla base delle indicazioni dettate dall'emergenza sanitaria.Il corso sarà inaugurato il prossimo 16 aprile. Per tutte le informazioni consultare la pagina al seguente link https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/corsi-formazione/formazione-alla-lotta-contro-il-gioco-dazzardo-patologico