''Dall'origine della specie al terzo tempo'', tavola rotonda in live streaming organizzata dall'Università di Siena

Venerdì 26 marzo in occasione di "M'illumino di meno"

"Dall'origine della specie al terzo tempo" è il titolo dell'incontro organizzato dall'Università di Siena che si terrà domani, 26 marzo, in occasione di “M’illumino di meno”, la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa dalla trasmissione di Rai Radio2, Caterpillar.Interverranno, dalle ore 18, in live streaming sui canali Facebook dell'ateneo e di Usiena Campus e sul canale Youtube dell'Università di Siena, il rettore Francesco Frati con Angelo Riccaboni, Simonetta Grilli, Gianmarco Olleia, Niccolò Scaffai, Federico Rossi, Simone Bastianoni e Alessandro Spanakis, in un dialogo tra docenti e sportivi.L'Università di Siena, inoltre, aderisce al contest "Salto di Specie" lanciato nei giorni scorsi dalla Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (Rus). Insieme agli altri atenei che fanno parte della Rete, promuove una campagna di sensibilizzazione sui social network, stimolando la comunità universitaria a condividere foto e video su Facebook o Instagram per raccontare l'evoluzione ecologica compiuta o desiderata, che potrebbe stimolare una maggiore sostenibilità dell’ateneo negli ambiti proposti: mobilità, casa, cibo, economia circolare, energia, natura, salto libero, un "salto di specie" personalizzato, se non ci si ritrova negli altri.Informazioni sulle modalità per partecipare, www.unisi.it/unisilife/notizie/partecipa-al-contest-sulle-piccole-e-grandi-evoluzioni-ecologiche