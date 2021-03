Successo della seconda edizione del Progetto Gaia all’Università per Stranieri di Siena

Nei mesi di febbraio e marzo si sono tenuti 6 incontri esperienziali del “Progetto Gaia: Gestisci stress e ansia con la Mindfulness” all’Università per Stranieri di Siena, con grande partecipazione di studenti, personale tecnico-amministrativo e docenti dell’ateneo.Il corso di quest’anno, alla sua seconda edizione, ha avuto lo scopo di aiutare i partecipanti a trovare maggiore serenità e a sviluppare competenze per gestire al meglio lo stress che può insorgere in particolari momenti della vita di ciascuno, come l’attuale periodo di emergenza sanitaria. Il percorso suggerito dal progetto cerca di innescare un circolo virtuoso che aiuti a crescere come persone, prendendo maggiore consapevolezza delle proprie capacità e di come poterle sfruttare nella vita professionale e personale.Il “Progetto Gaia” è un programma di educazione alla consapevolezza globale e alla salute psicofisica sostenuto dall’UNESCO, che la professoressa Antonella Benucci insieme agli esperti Valeria Paoli (insegnante di mindfulness e yoga, antropologa, art-counselor) e Simone Bassoli (istruttore di mindfulness, dottore in psicologia, counselor, coach e formatore) ha illustrato e sperimentato, per sviluppare una maggiore consapevolezza di sé, migliorare il benessere psicofisico, ridurre irrequietezza e tensione, sostenere la gestione delle emozioni e il contenimento della reattività e degli impulsi, migliorare il clima e la cooperazione del gruppo.Le esperienze personali trasmesse riguardano pratiche di consapevolezza di sé (mindfulness), di benessere psicofisico, di intelligenza emotiva, di empatia, di energetica corporea, di disegno psicosomatico, di comunicazione e condivisione.Il progetto, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sostenuto dal Club UNESCO di Lucca e risponde alle necessità educative di una società sempre più globalizzata, espresse nelle direttive dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottato dalle Nazioni Unite, e in particolare negli Obiettivi 3 (Salute Globale), 4 (Educazione di Qualità) e 5 (Eguaglianza di Genere).