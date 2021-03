Alla scoperta dei neuroni specchio con Marco Iacoboni, webinar dell'Università di Siena aperto a tutti

Il neuroscienziato Marco Iacoboni, docente all'Università della California, tra i massimi esperti di neuroni specchio, conosciuto per aver preso parte alle prime ricerche svolte in Italia sul loro ruolo nel comportamento umano, sarà ospite dell'Università di Siena lunedì 29 marzo per un webinar aperto a tutti che inizierà alle ore 18.L'evento, dal titolo "Mirror Neurons. Evidenze scientifiche e ricerche in corso", è organizzato dalle docenti Loretta Fabbri e Alessandra Romano del dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell'Ateneo, con sede ad Arezzo, e sarà aperto dal rettore dell'Ateneo Francesco Frati.Gli studi sui neuroni specchio sono certamente affascinanti: si ritiene che siano alla base del riconoscimento delle intenzioni e delle emozioni degli altri, che rendano possibile l’apprendimento imitativo e la comunicazione verbale e che un loro cattivo funzionamento provochi un grave deficit come l’autismo.Sarà possibile partecipare all'evento sulla piattaforma Webex all'indirizzo https://unisi.webex.com/unisi/j.php?MTID=m8da7e5f5009d533dca0e32720459004 (per l'iscrizione on line https://forms.gle/DY2TcM4oDwLMidvAA ) o su YouTube all'indirizzo https://youtu.be/_1ZDLezMoic